Exideuil sur Vienne Circuit vert Exideuil-sur-Vienne Charente

Exideuil sur Vienne Circuit vert 16150 Exideuil-sur-Vienne Charente Nouvelle-Aquitaine

Circuit d’un peu plus de 10km, qui emprunte certains des sentiers les plus charmants de la commune.

Balisage vert

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/436512 +33 5 45 84 22 22

English :

A circuit of just over 10km, taking in some of the commune’s most charming paths.

Green markings

Deutsch :

Ein etwas mehr als 10 km langer Rundweg, der über einige der reizvollsten Pfade der Gemeinde führt.

Grüne Markierung

Italiano :

Un circuito di poco più di 10 km, che comprende alcuni dei sentieri più suggestivi del comune.

Segnaletica verde

Español :

Un circuito de algo más de 10 km que recorre algunos de los senderos con más encanto del municipio.

Señalización verde

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme