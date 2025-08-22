Exideuil sur Vienne Circuit vert Exideuil-sur-Vienne Charente
Exideuil sur Vienne Circuit vert Exideuil-sur-Vienne Charente vendredi 1 mai 2026.
Exideuil sur Vienne Circuit vert
Exideuil sur Vienne Circuit vert 16150 Exideuil-sur-Vienne Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Circuit d’un peu plus de 10km, qui emprunte certains des sentiers les plus charmants de la commune.
Balisage vert
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/436512 +33 5 45 84 22 22
English :
A circuit of just over 10km, taking in some of the commune’s most charming paths.
Green markings
Deutsch :
Ein etwas mehr als 10 km langer Rundweg, der über einige der reizvollsten Pfade der Gemeinde führt.
Grüne Markierung
Italiano :
Un circuito di poco più di 10 km, che comprende alcuni dei sentieri più suggestivi del comune.
Segnaletica verde
Español :
Un circuito de algo más de 10 km que recorre algunos de los senderos con más encanto del municipio.
Señalización verde
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme