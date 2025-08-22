Exideuil sur Vienne Circuit rose Exideuil-sur-Vienne Charente
Un superbe sentier qui court le long de la rivière Vienne et au coeur de la campagne locale.
Balisage rose
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/436507 +33 5 45 84 22 22
English :
A superb trail that runs along the River Vienne and through the local countryside.
Pink markings
Deutsch :
Ein wunderschöner Wanderweg, der entlang des Flusses Vienne und durch die örtliche Landschaft verläuft.
Rosafarbene Markierung
Italiano :
Un percorso superbo che costeggia il fiume Vienne e attraversa il cuore della campagna locale.
Contrassegni rosa
Español :
Un magnífico sendero que bordea el río Vienne y atraviesa el corazón de la campiña local.
Marcas rosas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme