Exideuil sur Vienne Circuit rose Exideuil-sur-Vienne Charente

Exideuil sur Vienne Circuit rose

Exideuil sur Vienne Circuit rose 16150 Exideuil-sur-Vienne Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un superbe sentier qui court le long de la rivière Vienne et au coeur de la campagne locale.

Balisage rose

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/436507 +33 5 45 84 22 22

English :

A superb trail that runs along the River Vienne and through the local countryside.

Pink markings

Deutsch :

Ein wunderschöner Wanderweg, der entlang des Flusses Vienne und durch die örtliche Landschaft verläuft.

Rosafarbene Markierung

Italiano :

Un percorso superbo che costeggia il fiume Vienne e attraversa il cuore della campagna locale.

Contrassegni rosa

Español :

Un magnífico sendero que bordea el río Vienne y atraviesa el corazón de la campiña local.

Marcas rosas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme