Aix moderne et contemporaine Balade urbaine Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix moderne et contemporaine Balade urbaine 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Compagnie des rêves urbains est une association de médiation à l’architecture et à l’urbanisme. Depuis toujours, l’association a choisi d’utiliser une approche ludique pour susciter la curiosité sur la ville et propose une balade urbaine.
https://carnets-balades-urbaines.fr/aix-en-provence-la-ville-des-xxe-et-xxie-siecles/ +33 9 51 52 64 29
English :
La Compagnie des rêves urbains is an association dedicated to the mediation of architecture and urban planning. From the outset, the association has chosen to use a playful approach to arouse curiosity about the city, and offers an urban stroll.
Deutsch :
Die Compagnie des rêves urbains ist ein Verein zur Vermittlung von Architektur und Stadtplanung. Seit jeher hat der Verein einen spielerischen Ansatz gewählt, um die Neugierde auf die Stadt zu wecken und bietet einen Stadtspaziergang an.
Italiano :
La Compagnie des rêves urbains è un’associazione per la mediazione tra architettura e urbanistica. L’associazione ha sempre scelto di utilizzare un approccio ludico per suscitare curiosità sulla città e propone una passeggiata urbana.
Español :
La Compagnie des rêves urbains es una asociación para la mediación de la arquitectura y el urbanismo. La asociación siempre ha optado por un enfoque lúdico para despertar la curiosidad por la ciudad y ofrece un paseo urbano.
