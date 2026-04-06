The amazing keystone Big Band Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

The amazing keystone Big Band

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Si la Dorothée du ‘Magicien d’Oz’ reste gravée dans les mémoires comme une figure complexe, Judy Garland est sans conteste l’une des plus grandes artistes américaines des années 1940 1950.

The Amazing Keystone Big Band rend un juste et touchant hommage à cette enfant prodige au destin tragique et réinterprète ses chansons emblématiques, de l’iconique Somewhere Over the Rainbow au primesautier Trolley Song. Les mélodies sont réarrangées par David Enhco et sa bande et, comme ils en ont le secret, ils redonnent une fraîcheur très actuelle à ce répertoire de l’âge d’or de la comédie musicale hollywoodienne. C’est Neïma Naouri, charme et musicalité incarnés (Olyrix), qui redonne vie à Judy Garland, cette idole à la voix hypnotisante (Vogue). Amazing, bien sûr ! .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

If Dorothy from The Wizard of Oz is remembered as a complex figure, Judy Garland is without doubt one of the greatest American artists of the 1940s and 1950s.

L’événement The amazing keystone Big Band Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence