Allemans-du-Dropt, au coeur de la Vallée… Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Allemans-du-Dropt, au coeur de la Vallée… En VTT Difficulté moyenne

47800 Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10800.0 Tarif :

Depuis la petite cité de caractère vous arpenterez la campagne avoisinante pour découvrir tout au long du parcours point de vue, patrimoine, vergers et un retour au village le long du Dropt.

+33 5 53 66 14 14

English : Allemans-du-Dropt, au coeur de la Vallée…

From the small city of character you will survey the surrounding countryside to discover all along the route viewpoints, heritage, orchards and a return to the village along the Dropt.

Deutsch : Allemans-du-Dropt, au coeur de la Vallée…

Von der kleinen Stadt mit Charakter aus durchstreifen Sie die umliegende Landschaft, um entlang der Strecke Aussichtspunkte, Kulturerbe, Obstgärten und eine Rückkehr zum Dorf entlang des Flusses Dropt zu entdecken.

Italiano :

Dalla piccola città di carattere si cammina attraverso la campagna circostante per scoprire lungo il percorso punti panoramici, patrimonio, frutteti e un ritorno al villaggio lungo il Dropt.

Español : Allemans-du-Dropt, au coeur de la Vallée…

Desde la pequeña ciudad de carácter, se recorre la campiña circundante para descubrir a lo largo de la ruta miradores, patrimonio, huertos y una vuelta al pueblo por el Dropt.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine