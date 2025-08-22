Circuit VTT 14 Le Dropt Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne
Circuit VTT 14 Le Dropt Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT 14 Le Dropt En VTT Difficulté moyenne
Circuit VTT 14 Le Dropt Place de la Mairie 47800 Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 24200.0 Tarif :
Ce parcours démarre du parking de la place de la mairie à Allemans-du-Dropt. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Moustier, La Sauvetat-du-Dropt, Roumagne ou Puysserampion.
Difficulté moyenne
https://www.openrunner.com/route-details/22075048 +33 5 53 94 49 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit VTT 14 Le Dropt
The route starts from the parking lot at Place de la Mairie in Allemans-du-Dropt. You can also join the route from Moustier, La Sauvetat-du-Dropt, Roumagne or Puysserampion.
Deutsch : Circuit VTT 14 Le Dropt
Diese Strecke startet vom Parkplatz am Place de la Mairie in Allemans-du-Dropt. Sie können sich der Strecke auch von Moustier, La Sauvetat-du-Dropt, Roumagne oder Puysserampion aus anschließen.
Italiano :
Il percorso parte dal parcheggio di Place de la Mairie ad Allemans-du-Dropt. È possibile unirsi al percorso anche da Moustier, La Sauvetat-du-Dropt, Roumagne o Puysserampion.
Español : Circuit VTT 14 Le Dropt
La ruta parte del aparcamiento de la Place de la Mairie de Allemans-du-Dropt. También puede unirse a la ruta desde Moustier, La Sauvetat-du-Dropt, Roumagne o Puysserampion.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine