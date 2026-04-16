Allemans-du-Dropt

Et si on brunchait ?

Place de l’église Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 05:00:00

fin : 2026-07-05 23:59:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Tous les dimanches matins, enfin surtout quand il fait beau, les commerçants d’Allemans-du-Dropt vous proposent leurs spécialités pour que vous puissiez vous régaler en leur compagnie. Ça vous dit un petit brunch en terrasse ? En cas de mauvais temps, le brunch est annulé.

Tous les dimanches matins, enfin surtout quand il fait beau, les commerçants d’Allemans-du-Dropt vous proposent leurs spécialités pour que vous puissiez vous régaler en leur compagnie. Ça vous dit un petit brunch en terrasse ? En cas de mauvais temps, le brunch est annulé. .

Place de l’église Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 86 10

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English : Et si on brunchait ?

Every Sunday morning, especially when the weather is nice, the shopkeepers of Allemans-du-Dropt offer you their specialties so that you can enjoy their company. How about a little brunch on the terrace? In case of bad weather, the brunch is cancelled.

L’événement Et si on brunchait ? Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-04-13 par OT du Pays de Lauzun