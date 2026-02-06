Repas de rue Allemans-du-Dropt

Repas de rue

Place de la Liberté Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez nombreux au repas de rue des producteurs locaux, de bons petits plats, une ambiance très conviviale, une animation musicale… un moment à partager en famille ou entre amis. De nombreux stands sont à votre disposition pour déguster les spécialités de notre territoire. Apportez vos couverts. Le comité des fêtes propose aussi son fameux feu d’artifice pour l’occasion. Un moment juste parfait ! .

Place de la Liberté Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 23 37

English : Repas de rue

Come one, come all to the street food: local producers, good food, a very convivial atmosphere, musical entertainment and even fireworks… a moment to share with family and friends. A number of stands will be available to sample local specialities.

