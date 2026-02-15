Les Mercredis Cachés Allemans-du-Dropt

Les Mercredis Cachés

Dans les rues du village Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez nombreux assister aux concerts de musique aux mois de juillet et d’août qui vous sont proposés par l’association Allemans Animations et Culture. Ces concerts sont accessibles à tous enfants comme adultes. Il s’agit de musique qui pourra être appréciée par un large public même s’il n’est pas mélomane averti. Rendez-vous Place de la mairie afin d’être orienté vers le lieu du spectacle différent chaque mercredi. Participation libre. .

Dans les rues du village Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 73 10 29 didier.carregues@gmail.com

English : Les Mercredis Cachés

Come and attend the music concerts in July and August offered by the association Allemans Animations et Culture. Accessible to all children and adults. Go to the Place de la mairie to be directed to the place of the show different every Wednesday.

