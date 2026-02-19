Visite guidée d’Allemans-du-Dropt par les Raconteuses de Pays Allemans-du-Dropt

Visite guidée d’Allemans-du-Dropt par les Raconteuses de Pays

dans les rues du village Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pendant la saison estivale, venez visiter le village d’Allemans-du-Dropt et ses fresques classées en compagnie des Raconteuses de Pays. Au fil de la balade, vous découvrirez l’historique du village, de sa création à nos jours. La visite vous est également proposée en anglais ! Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique. La visite est réservée aux individuelles. Uniquement sur réservation, pour les groupes constitués. .

dans les rues du village Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 46 19 89 lacordaires@gmail.com

During the summer season, come and visit the village of Allemans-du-Dropt and its listed frescoes in the company of the Raconteuse de Pays. Learn about the history of the village, from its creation to the present day, in French or English! Meet in front of the Tourist Information Office.

