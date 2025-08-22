Anciennes carrières de Romery Randonnée les balcons de Meuse 2 Saint-Laurent Ardennes

Anciennes carrières de Romery Randonnée les balcons de Meuse 2

Anciennes carrières de Romery Randonnée les balcons de Meuse 2 Parking voie verte 08090 Saint-Laurent Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Longue de 6km (environ 2h ), cette randonnée permet la découverte des carrières de Romery, du quartier du Theux à Charleville-Mézières et d’une partie de la future Voie Verte, programme d’aménagement des berges de la Meuse. Il est possible de la coupler avec la randonnée précédente au départ de Ville-sur-Lumes. Cette randonnée est idéale par beau temps, car elle est relativement facile. Cependant, en cas de pluie, il est conseillé de se munir de l’équipement nécessaire pour affronter des chemins boueux, notamment vers la Carrouée, où le terrain peut parfois devenir marécageux. Une partie de l’itinéraire traverse des quartiers calmes de la ville, offrant une ambiance paisible. La dernière section longe la Meuse et le canal de dérivation. Le terrain y est composé de crasses et de poussières provenant des anciennes fonderies, ce qui le rend généralement praticable et perméable même par temps pluvieux.

https://www.visorando.com/randonnee-balcons-de-meuse-2-le-theux/

English :

This 6km hike (approx. 2 hrs) takes in the Romery quarries, the Theux district of Charleville-Mézières and part of the future Voie Verte, a development project along the banks of the Meuse. It can be combined with the previous hike from Ville-sur-Lumes. This hike is ideal in fine weather, as it is relatively easy. However, in the event of rain, it is advisable to bring the necessary equipment to tackle muddy paths, particularly towards La Carrouée, where the terrain can sometimes become boggy. Part of the route passes through quiet parts of the city, offering a peaceful atmosphere. The final section runs alongside the Meuse and its diversion canal. The terrain here is made up of dross and dust from former foundries, making it generally passable and permeable even in wet weather.

Deutsch :

Diese 6 km lange Wanderung (ca. 2 Stunden) führt Sie zu den Steinbrüchen von Romery, dem Viertel Theux in Charleville-Mézières und einem Teil der zukünftigen Voie Verte, einem Programm zur Gestaltung der Maasufer. Sie kann mit der vorherigen Wanderung ab Ville-sur-Lumes gekoppelt werden. Diese Wanderung ist ideal bei gutem Wetter, da sie relativ einfach ist. Bei Regen empfiehlt es sich jedoch, die nötige Ausrüstung mitzunehmen, um schlammige Wege zu bewältigen, insbesondere in Richtung Carrouée, wo das Gelände manchmal sumpfig werden kann. Ein Teil der Route führt durch ruhige Stadtviertel, die eine friedliche Atmosphäre bieten. Der letzte Abschnitt verläuft entlang der Maas und des Umleitungskanals. Das Gelände besteht hier aus Schlacke und Staub aus den alten Gießereien, wodurch es im Allgemeinen gut begehbar und auch bei Regenwetter durchlässig ist.

Italiano :

Questa passeggiata di 6 km (circa 2 ore) tocca le cave di Romery, il quartiere Theux di Charleville-Mézières e parte della futura Voie Verte, un programma di sviluppo lungo le rive della Mosa. Può essere combinata con la precedente passeggiata da Ville-sur-Lumes. Questa passeggiata è ideale in caso di bel tempo, poiché è relativamente facile. Tuttavia, in caso di pioggia, è consigliabile portare con sé l’attrezzatura necessaria per affrontare i sentieri fangosi, in particolare verso La Carrouée, dove il terreno può talvolta diventare paludoso. Una parte del percorso attraversa zone tranquille della città, offrendo un’atmosfera serena. Il tratto finale costeggia la Mosa e il canale di deviazione. Qui il terreno è costituito da scorie e polveri delle vecchie fonderie, che lo rendono generalmente percorribile e permeabile anche in caso di pioggia.

Español :

Este paseo de 6 km (unas 2 horas) recorre las canteras de Romery, el barrio de Theux en Charleville-Mézières y parte de la futura Voie Verte, un programa de desarrollo a orillas del Mosa. Puede combinarse con el recorrido anterior desde Ville-sur-Lumes. Este paseo es ideal cuando hace buen tiempo, ya que es relativamente fácil. Sin embargo, en caso de lluvia, es aconsejable llevar el equipo necesario para afrontar los caminos embarrados, sobre todo hacia La Carrouée, donde el terreno a veces puede volverse pantanoso. Una parte del recorrido transcurre por zonas tranquilas de la ciudad, que ofrecen un ambiente apacible. El tramo final bordea el Mosa y el canal de desviación. El terreno se compone de escoria y polvo de las antiguas fundiciones, por lo que en general es transitable y permeable incluso con tiempo húmedo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Ardennes Tourisme