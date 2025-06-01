Anjou Sport Nature, La Jaille-Yvon Location de vélos La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Anjou Sport Nature, La Jaille-Yvon Location de vélos Route de la Mayenne 49220 La Jaille-Yvon Maine-et-Loire Pays de la Loire

A vélo, parcourez le Chemin de Halage de la Mayenne et la Vélo Francette® (Véloroute 43). Choisissez votre itinéraire et votre type de vélo: VTC, VTT, Vélo à Assistance Électrique ou tandem.

https://anjousportnature.com/nos-activites/location-velo/ +33 2 41 95 14 32

English :

By bike, ride the Chemin de Halage de la Mayenne and the Vélo Francette® (Véloroute 43). Choose your itinerary and type of bike: mountain bike, mountain bike, electric bike or tandem.

Deutsch :

Mit dem Fahrrad können Sie den Chemin de Halage de la Mayenne und die Vélo Francette® (Véloroute 43) erkunden. Wählen Sie Ihre Route und Ihren Fahrradtyp: Mountainbike, Fahrrad mit Elektroantrieb oder Tandem.

Italiano :

Pedalate lungo il Chemin de Halage de la Mayenne e il Vélo Francette® (Véloroute 43). Scegliete il vostro itinerario e il tipo di bicicletta: VTC, MTB, bici a pedalata assistita o tandem.

Español :

Recorra el Chemin de Halage de la Mayenne y la Vélo Francette® (Véloroute 43). Elija su itinerario y su tipo de bicicleta: VTC, MTB, bicicleta asistida eléctricamente o tándem.

2025-08-01