La Vélo Francette La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

La Vélo Francette

La Vélo Francette 49220 La Jaille-Yvon Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 135000.0 Tarif :

Prolongeant le cheminement réalisé sur 85 km dans le département de la Mayenne, l’Anjou se découvre à fleur d’eau sur 135 km le long de la Mayenne, La Loire et le Thouet.

https://www.lavelofrancette.com/

English :

Continuing the 85 km long route in the department of Mayenne, Anjou can be discovered on the water’s edge over 135 km along the Mayenne, Loire and Thouet rivers.

Deutsch :

In Fortsetzung des 85 km langen Weges im Departement Mayenne lässt sich Anjou auf 135 km entlang der Flüsse Mayenne, La Loire und Thouet am Wasser entdecken.

Italiano :

Dopo gli 85 km del dipartimento della Mayenne, la regione dell’Anjou può essere scoperta lungo i 135 km dei fiumi Mayenne, Loira e Thouet.

Español :

Tras los 85 km del departamento de Mayenne, la región de Anjou se descubre a lo largo de los 135 km de los ríos Mayenne, Loira y Thouet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Anjou tourime