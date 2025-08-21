La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (La Jaille-Yvon Le Lion d’Angers) La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (La Jaille-Yvon Le Lion d’Angers)

La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (La Jaille-Yvon Le Lion d’Angers) 49220 La Jaille-Yvon Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Un itinéraire sur les bords de la Mayenne en Anjou, à découvrir à pied, à vélo ou à cheval.

http://www.anjou-velo.com/Liste-de-tous-les-itineraires/Chemin-de-halage-de-la-Mayenne +33 2 41 92 86 83

English :

An itinerary on the banks of the Mayenne river in Anjou, to be discovered on foot, by bike or on horseback.

Deutsch :

Eine Route entlang der Ufer der Mayenne im Anjou, die Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd entdecken können.

Italiano :

Un itinerario sulle rive della Mayenne in Anjou, da scoprire a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Español :

Un itinerario a orillas del Mayenne, en Anjou, para descubrir a pie, en bicicleta o a caballo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-10 par Anjou tourime