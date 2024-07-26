Arête de la Saulire Col du Fruit Courchevel Savoie

Arête de la Saulire Col du Fruit 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire, vous offre des sensations de haute montagne à la découverte d’une nature sauvage aux portes du Parc national de la Vanoise.

Panorama exceptionnel sur les vallées de Courchevel et Méribel.

English : Arête de la Saulire Col du Fruit

This route gives you a taste of the high mountainside and the wild natural landscape at the entrance to the Vanoise National park.

Amazing panoramic views over the Courchevel and Méribel valleys.

Deutsch : Arête de la Saulire Col du Fruit

Diese Route bietet Ihnen Hochgebirgsgefühle und die Entdeckung einer wilden Natur vor den Toren des Nationalparks Vanoise.

Außergewöhnliches Panorama auf die Täler von Courchevel und Méribel.

Italiano :

Questo itinerario vi offre le emozioni dell’alta montagna, alla scoperta della natura selvaggia alle porte del Parco Nazionale della Vanoise.

Vista eccezionale sulle valli di Courchevel e Méribel.

Español : Arête de la Saulire Col du Fruit

Este itinerario le ofrece las emociones de la alta montaña mientras descubre la naturaleza salvaje a las puertas del Parque Nacional de la Vanoise.

Vistas excepcionales de los valles de Courchevel y Méribel.

