Art dans la nature « Affleurement » Sers Charente vendredi 1 mai 2026.
Art dans la nature Affleurement Vallée des Fontenelles 16410 Sers Charente Nouvelle-Aquitaine
Affleurement , créée en 2008 est une œuvre d’art dans la nature de l’artiste Christophe Gonnet
+33 5 45 95 16 84
English :
Affleurement , created in 2008, is a work of art in nature by artist Christophe Gonnet
Deutsch :
Affleurement , 2008 geschaffen, ist ein Kunstwerk in der Natur des Künstlers Christophe Gonnet
Italiano :
Affleurement , realizzata nel 2008, è un’opera d’arte in natura dell’artista Christophe Gonnet
Español :
Affleurement , creada en 2008, es una obra de arte en la naturaleza del artista Christophe Gonnet
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme