Art dans la nature Affleurement

Art dans la nature Affleurement Vallée des Fontenelles 16410 Sers Charente Nouvelle-Aquitaine

Affleurement , créée en 2008 est une œuvre d’art dans la nature de l’artiste Christophe Gonnet

English :

Affleurement , created in 2008, is a work of art in nature by artist Christophe Gonnet

Deutsch :

Affleurement , 2008 geschaffen, ist ein Kunstwerk in der Natur des Künstlers Christophe Gonnet

Italiano :

Affleurement , realizzata nel 2008, è un’opera d’arte in natura dell’artista Christophe Gonnet

Español :

Affleurement , creada en 2008, es una obra de arte en la naturaleza del artista Christophe Gonnet

