Circuit des 4 vallées Sers Charente

Circuit des 4 vallées

Circuit des 4 vallées Route de la Trappe 16410 Sers Charente Nouvelle-Aquitaine

L’église, le château et les belles demeures du bourg perché sur sa colline s’offriront à votre regard tout au long de ce circuit lors d’une promenade printanière ou automnale.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

The church, castle and fine homes of the hilltop village are all waiting to be admired on this spring or autumn tour.

Deutsch :

Die Kirche, das Schloss und die schönen Häuser des auf einem Hügel gelegenen Dorfes werden Ihnen auf diesem Rundgang bei einem Spaziergang im Frühling oder Herbst ins Auge fallen.

Italiano :

La chiesa, il castello e le belle case del villaggio arroccato sulla collina aspettano di essere ammirati durante questa passeggiata primaverile o autunnale.

Español :

La iglesia, el castillo y las hermosas casas del pueblo encaramadas en su colina esperan ser admiradas en este paseo de primavera u otoño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme