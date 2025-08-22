ATELIER TRAIL CÔTE COURTE Saulges Mayenne
ATELIER TRAIL CÔTE COURTE Saulges Mayenne vendredi 1 mai 2026.
ATELIER TRAIL CÔTE COURTE
ATELIER TRAIL CÔTE COURTE 53340 Saulges Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 286.0 Tarif :
Un atelier court et efficace pour travailler la force musculaire et l’endurance cardio-respiratoire.
http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A short, effective workshop for building muscular strength and cardio-respiratory endurance.
Deutsch :
Ein kurzer und effektiver Workshop, um die Muskelkraft und die Ausdauer des Herzens und der Atmung zu trainieren.
Italiano :
Un workshop breve ed efficace per lavorare sulla forza muscolare e sulla resistenza cardio-respiratoria.
Español :
Un taller corto y eficaz para trabajar la fuerza muscular y la resistencia cardiorrespiratoria.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire