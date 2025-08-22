ATELIER TRAIL CÔTE COURTE Saulges Mayenne

ATELIER TRAIL CÔTE COURTE

ATELIER TRAIL CÔTE COURTE 53340 Saulges Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 286.0 Tarif :

Un atelier court et efficace pour travailler la force musculaire et l’endurance cardio-respiratoire.

http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A short, effective workshop for building muscular strength and cardio-respiratory endurance.

Deutsch :

Ein kurzer und effektiver Workshop, um die Muskelkraft und die Ausdauer des Herzens und der Atmung zu trainieren.

Italiano :

Un workshop breve ed efficace per lavorare sulla forza muscolare e sulla resistenza cardio-respiratoria.

Español :

Un taller corto y eficaz para trabajar la fuerza muscular y la resistencia cardiorrespiratoria.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire