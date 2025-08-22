CIRCUIT TRAIL AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE Saulges Mayenne

CIRCUIT TRAIL AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE

CIRCUIT TRAIL AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE 53340 Saulges Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 14430.0 Tarif :

Un parcours roulant, ludique avec de nombreuses relances (Patate) qui vous permettra d’améliorer votre technique et vitesse sur des parcours de trail en single track avec peu de difficultés techniques.

http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

English :

A rolling, fun course with plenty of restarts (Patate) that will help you improve your technique and speed on single-track trail courses with few technical difficulties.

Deutsch :

Eine rollende, verspielte Strecke mit vielen Überholmanövern (Kartoffel), auf der Sie Ihre Technik und Geschwindigkeit auf Single-Track-Trail-Strecken mit wenig technischen Schwierigkeiten verbessern können.

Italiano :

Un percorso divertente e ondulato con molte ripartenze (Patate) che vi aiuterà a migliorare la tecnica e la velocità su percorsi single-track con poche difficoltà tecniche.

Español :

Una ruta ondulada y divertida con muchos reinicios (Patate) que le ayudará a mejorar su técnica y velocidad en rutas de senderos de una sola pista con pocas dificultades técnicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire