Au Bois-le-Prêtre Circuit de la Croix des Carmes Montauville Meurthe-et-Moselle

Au Bois-le-Prêtre Circuit de la Croix des Carmes Adultes A pieds Facile

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Au Bois-le-Prêtre Circuit de la Croix des Carmes Le Bois le Prêtre 54700 Montauville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 210 Distance : 12700.0 Tarif :

La Croix des Carmes est un monument commémoratif de la Première Guerre Mondiale, situé sur le territoire de la commune de Montauville près de Pont à Mousson.

La Croix des Carmes fut l’un des secteurs où se déroulèrent les combats du Bois Le Prêtre en Lorraine.

A voir la maison forestière dite Du Père Hilarion et sa fontaine, témoins de la guerre de 1914.

Facile

English :

The Croix des Carmes is a First World War memorial located in the commune of Montauville near Pont à Mousson.

The Croix des Carmes was one of the battlefields of Bois Le Prêtre in Lorraine.

Worth seeing: the forest house known as Du Père Hilarion and its fountain, witnesses to the 1914 war.

Deutsch :

Das Croix des Carmes ist eine Gedenkstätte aus dem Ersten Weltkrieg auf dem Gebiet der Gemeinde Montauville in der Nähe von Pont à Mousson.

Das Croix des Carmes war einer der Sektoren, in denen die Kämpfe am Bois Le Prêtre in Lothringen stattfanden.

Sehenswert: das Forsthaus namens Du Père Hilarion und sein Brunnen, Zeugen des Krieges von 1914.

Italiano :

La Croix des Carmes è un monumento commemorativo della Prima guerra mondiale situato nel comune di Montauville, vicino a Pont à Mousson.

La Croix des Carmes era una delle aree in cui si svolsero i combattimenti a Bois Le Prêtre, in Lorena.

Da vedere: la casa forestale detta Du Père Hilarion e la sua fontana, testimoni della guerra del 1914.

Español :

La Croix des Carmes es un monumento conmemorativo de la Primera Guerra Mundial situado en el municipio de Montauville, cerca de Pont à Mousson.

La Croix des Carmes fue una de las zonas donde tuvieron lugar los combates de Bois Le Prêtre en Lorena.

Merece la pena ver: la casa forestal conocida como Du Père Hilarion y su fuente, testigos de la guerra de 1914.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’information touristique Lorrain