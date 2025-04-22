Au Bois-le-Prêtre Circuit des Loups Montauville Meurthe-et-Moselle

Au Bois-le-Prêtre Circuit des Loups Montauville Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Au Bois-le-Prêtre Circuit des Loups Adultes A pieds Difficulté moyenne

Au Bois-le-Prêtre Circuit des Loups Cimetière militaire du Pétant 54700 Montauville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 330 Distance : 20000.0 Tarif :

Suivez les pas des Loups du Bois le Prêtre un circuit en hommage aux poilus de la 73è division d’infanterie, baptisés les Loups par les combattants allemands en raison de leur extrème vaillance au combat.

Au cours de 20km de randonnée à travers la forêt du Bois-le-Prêtre, vous découvrirez les vestiges militaires des combats de 1915, la nécropole national de Montauville le Pétant, le village détruit de Fey en Haye, et sur le chemin du retour, vous pourrez profiter d’un impressionant point-de-vue sur Pont-à-Mousson et ses alentours.

https://www.facebook.com/Association-du-p%C3%A8re-Hilarion-542662719599437/ +33 3 83 81 10 57

English :

Follow in the footsteps of the Loups du Bois le Prêtre: a tour in tribute to the 73rd Infantry Division?s poilus, nicknamed the Loups by German soldiers for their extreme bravery in battle.

On this 20km hike through the Bois-le-Prêtre forest, you’ll discover the military remains of the 1915 battles, the national necropolis of Montauville: le Pétant, the destroyed village of Fey en Haye, and on the way back, you’ll enjoy an impressive view of Pont-à-Mousson and the surrounding area.

Deutsch :

Folgen Sie den Spuren der Wölfe von Bois le Prêtre: Ein Rundgang zu Ehren der Poilus der 73. Infanteriedivision, die von den deutschen Kämpfern aufgrund ihrer extremen Tapferkeit im Kampf Wölfe genannt wurden.

Auf der 20 km langen Wanderung durch den Wald von Bois-le-Prêtre entdecken Sie die militärischen Überreste der Kämpfe von 1915, die nationale Nekropole von Montauville: Le Pétant, das zerstörte Dorf Fey en Haye und auf dem Rückweg können Sie einen beeindruckenden Ausblick auf Pont-à-Mousson und seine Umgebung genießen.

Italiano :

Seguite le orme dei Lupi di Bois le Prêtre: un tour in omaggio ai soldati della 73ª Divisione di Fanteria, soprannominati Lupi dai tedeschi per il loro estremo valore in battaglia.

Durante questa passeggiata di 20 km attraverso la foresta di Bois-le-Prêtre, scoprirete i resti militari dei combattimenti del 1915, la necropoli nazionale di Montauville: le Pétant, il villaggio distrutto di Fey en Haye e, sulla via del ritorno, potrete godere di una vista impressionante di Pont-à-Mousson e dei dintorni.

Español :

Siga las huellas de los Lobos de Bois le Prêtre: un sendero en homenaje a los soldados de la 73ª División de Infantería, apodados los Lobos por los alemanes debido a su extremo valor en la batalla.

En este paseo de 20 km por el bosque de Bois-le-Prêtre, descubrirá los vestigios militares de los combates de 1915, la necrópolis nacional de Montauville: le Pétant, el pueblo destruido de Fey en Haye y, de regreso, podrá disfrutar de una impresionante vista de Pont-à-Mousson y sus alrededores.

