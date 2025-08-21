Au Bois-le-Prêtre Circuit des Antonistes Montauville Meurthe-et-Moselle

Au Bois-le-Prêtre Circuit des Antonistes Adultes A pieds Facile

Au Bois-le-Prêtre Circuit des Antonistes Cimetière militaire du Pétant 54700 Montauville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 4600.0

Sur ce circuit de 4 km 600 vous découvrirez des abris français postes de mitrailleuses, traverserez le bois de l’Hôpital dont le bornage effectué par les Antonistes ou Antonins à la demande du Duc de Lorraine Stanislas.

Plusieurs bornes sont à découvrir dont une assez imposante datée de 1740, gravée d’une Croix de Lorraine, du T des Antonistes ( Tau) et de la Croix de David ancien testament, en son sommet. La 2ème , beaucoup plus petite, se situe plus au nord. Puis en rejoignant la Maison du Père Hilarion, vous trouverez une 3ème borne sur le sentier qui traverse le captage des sources ( réservoir daté de 1909) qui alimentaient la ville de Pont à Mousson. (aujourd’hui usine Fischer).

Les Antonistes avaient leur couvent à l’ancien Lycée Bardot, place Saint Antoine et leur église était celle de Saint Martin.

English :

On this 4 km 600 circuit, you’ll discover French machine-gun shelters and cross the Bois de l’Hôpital, whose boundary markers were laid out by the Antonistes or Antonins at the request of Stanislas, Duke of Lorraine.

There are several markers to discover, including a rather imposing one dated 1740, engraved with a Cross of Lorraine, the T of the Antonists (Tau) and the Old Testament Cross of David at the top. The 2nd, much smaller, is further north. Then, on the way back to the Maison du Père Hilarion, you’ll find a 3rd milestone on the path that crosses the spring catchment (reservoir dating from 1909) that used to supply the town of Pont à Mousson (now a Fischer factory).

The Antonists had their convent at the former Lycée Bardot, place Saint Antoine, and their church was that of Saint Martin.

Deutsch :

Auf diesem 4 km langen Rundweg 600 entdecken Sie französische Unterstände Maschinengewehrstellungen, durchqueren den Bois de l’Hôpital, dessen Abmarkung von den Antonisten oder Antoninern auf Wunsch des Herzogs von Lothringen, Stanislas, vorgenommen wurde.

Es gibt mehrere Grenzsteine zu entdecken, darunter einen ziemlich imposanten aus dem Jahr 1740, auf dessen Spitze ein Lothringer Kreuz, das T der Antonisten (Tau) und das Davidskreuz aus dem Alten Testament eingraviert sind. Die zweite, viel kleinere Kapelle befindet sich weiter im Norden. Auf dem Weg zum Haus von Pater Hilarion finden Sie einen dritten Grenzstein auf dem Pfad, der durch die Quellfassung (Reservoir aus dem Jahr 1909) führt, die die Stadt Pont à Mousson versorgte (heute Fischer-Fabrik).

Die Antonisten hatten ihr Kloster im ehemaligen Lycée Bardot, Place Saint Antoine, und ihre Kirche war die von Saint Martin.

Italiano :

Lungo questo percorso di 4 km e 600, scoprirete i rifugi per mitragliatrici francesi e attraverserete il Bois de l’Hôpital, i cui confini furono tracciati dagli Antonisti o Antonini su richiesta di Stanislas, duca di Lorena.

Ci sono diversi cippi di confine da scoprire, tra cui uno piuttosto imponente, datato 1740, con incisa la Croce di Lorena, la T degli Antonisti (Tau) e la Croce di Davide dell’Antico Testamento nella parte superiore. La seconda, molto più piccola, si trova più a nord. Poi, sulla via del ritorno alla Maison du Père Hilarion, troverete una terza pietra miliare sul sentiero che attraversa la sorgente (serbatoio del 1909) che riforniva la città di Pont à Mousson (oggi fabbrica Fischer).

Gli Antonisti avevano il loro convento nell’ex Lycée Bardot, in Place Saint Antoine, e la loro chiesa era quella di Saint Martin.

Español :

En este recorrido de 4 km 600, descubrirá refugios de ametralladoras francesas y atravesará el Bois de l’Hôpital, cuyos límites fueron trazados por los Antonistes o Antoninos a petición de Stanislas, duque de Lorena.

Hay varios mojones por descubrir, entre ellos uno bastante imponente fechado en 1740, grabado con una Cruz de Lorena, la T de los Antonistas (Tau) y la Cruz de David del Antiguo Testamento en la parte superior. La segunda, mucho más pequeña, está más al norte. Luego, de regreso a la Maison du Père Hilarion, encontrará un 3er hito en el camino que atraviesa la captación del manantial (embalse de 1909) que abastecía a la ciudad de Pont à Mousson (hoy fábrica Fischer).

Los antonistas tenían su convento en el antiguo liceo Bardot, plaza Saint Antoine, y su iglesia era la de Saint Martin.

