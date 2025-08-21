Au bonheur des bois et des papillons Condé-en-Brie Aisne

Au bonheur des bois et des papillons A pieds

Au bonheur des bois et des papillons De la place de l’ancienne gare 02330 Condé-en-Brie Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Une mosaïque de cultures, de boisements, de pâtures, de prairies sèches et humides, entoure Condé-en-Brie. Ce patrimoine est l’héritage d’une gestion des milieux par des activités pastorales et agricoles qui ont ainsi contribué à modeler ces paysages typiques de l’Omois.

English :

A mosaic of crops, woodlands, pastures, dry and wet meadows, surrounds Condé-en-Brie. This heritage is the legacy of a management of the environment by pastoral and agricultural activities which have thus contributed to the shaping of these typical Omois landscapes.

Deutsch :

Condé-en-Brie ist von einem Mosaik aus Kulturen, Wäldern, Weiden, Trocken- und Feuchtwiesen umgeben. Dieses Kulturerbe ist das Erbe einer Bewirtschaftung der Umwelt durch pastorale und landwirtschaftliche Aktivitäten, die so dazu beigetragen haben, diese typischen Landschaften des Omois zu formen.

Italiano :

Un mosaico di coltivazioni, boschi, pascoli, prati secchi e umidi circonda Condé-en-Brie. Questo patrimonio è l’eredità della gestione ambientale attraverso le attività pastorali e agricole che hanno contribuito a plasmare questi paesaggi tipici dell’Omois.

Español :

Un mosaico de cultivos, bosques, pastos, prados secos y húmedos, rodea a Condé-en-Brie. Este patrimonio es el legado de la gestión medioambiental a través de las actividades pastorales y agrícolas que han contribuido a dar forma a estos paisajes típicos del Omois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-13 par Agence Aisne Tourisme