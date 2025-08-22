L’as de la Vallée des Princes Condé-en-Brie Aisne

L’as de la Vallée des Princes A pieds

L'as de la Vallée des Princes 02330 Condé-en-Brie Aisne Hauts-de-France

Quelques semaines avant la seconde Bataille de la Marne, Xavier Moissinac, as de l’escadrille SPA 154, tombe lors d’un combat aérien le 3 juin 1918 au-dessus des villages de Condé-en-Brie et Celles-les-Condé. Malgré une balle logée entre les deux yeux, il réussit à poser intact son chasseur biplan non loin du Surmelin, avant de rendre l’âme. Ce parcours part sur les traces du héros, pour rejoindre sa sépulture édifiée dans le cimetière de Celles-lès-Condé.

English :

A few weeks before the second Battle of the Marne, Xavier Moissinac, ace of the SPA 154 squadron, fell during an aerial combat on 3 June 1918 over the villages of Condé-en-Brie and Celles-les-Condé. Despite a bullet lodged between his eyes, he managed to land his biplane fighter intact not far from Surmelin, before giving up the ghost. This route follows in the footsteps of the hero, to reach his grave built in the cemetery of Celles-lès-Condé.

Deutsch :

Wenige Wochen vor der zweiten Marneschlacht fiel Xavier Moissinac, ein Ass der Staffel SPA 154, bei einem Luftkampf am 3. Juni 1918 über den Dörfern Condé-en-Brie und Celles-les-Condé. Trotz einer Kugel zwischen den Augen gelang es ihm, seinen Doppeldecker-Jäger in der Nähe von Surmelin unversehrt zu landen, bevor er starb. Dieser Rundgang führt auf den Spuren des Helden zu seiner Grabstätte auf dem Friedhof von Celles-lès-Condé.

Italiano :

Poche settimane prima della seconda battaglia della Marna, Xavier Moissinac, asso della squadriglia SPA 154, cadde in un combattimento aereo il 3 giugno 1918 sopra i villaggi di Condé-en-Brie e Celles-les-Condé. Nonostante un proiettile conficcato tra gli occhi, riuscì ad atterrare con il suo caccia biplano intatto non lontano da Surmelin, prima di abbandonare il fantasma. Questo percorso segue le orme dell’eroe fino alla sua tomba nel cimitero di Celles-lès-Condé.

Español :

Unas semanas antes de la segunda batalla del Marne, Xavier Moissinac, as del escuadrón SPA 154, cayó en un combate aéreo el 3 de junio de 1918 sobre los pueblos de Condé-en-Brie y Celles-les-Condé. A pesar de tener una bala alojada entre los ojos, consiguió aterrizar su biplano de combate intacto no muy lejos de Surmelin, antes de abandonar el fantasma. Esta ruta sigue las huellas del héroe hasta su tumba en el cementerio de Celles-lès-Condé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-09-09 par Agence Aisne Tourisme