Au coeur de la Montagne bourbonnaise Le Mayet-de-Montagne Allier

Au coeur de la Montagne bourbonnaise

Au coeur de la Montagne bourbonnaise Place aux Foires 03250 Le Mayet-de-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Avec plus de 1 000 mètres de dénivelé et le franchissement de deux cols, ce circuit de 62 kilomètres est le plus sportif du département de l’Allier !

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English :

With more than 1,000 metres of ascent and the crossing of two passes, this 62-kilometre circuit is the sportiest in the Allier department!

Deutsch :

Mit über 1000 Höhenmetern und der Überquerung von zwei Pässen ist diese 62 Kilometer lange Strecke die sportlichste im Departement Allier!

Italiano :

Con oltre 1.000 metri di dislivello e due passi da attraversare, questo percorso di 62 chilometri è il più impegnativo del dipartimento dell’Allier!

Español :

Con más de 1.000 metros de desnivel y dos puertos de montaña que atravesar, esta ruta de 62 kilómetros es la más exigente del departamento de Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme