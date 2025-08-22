Les bois du Bizin PR n°19 Le Mayet-de-Montagne Allier

Les bois du Bizin PR n°19

Les bois du Bizin PR n°19 place du Champ-de-Foire 03250 Le Mayet-de-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Mayet-de-Montagne, à la croisée des chemins, est situé sur un plateau bordé par les vallées de la Besbre et du Sichon. Au sud, la commune est dominée par le Bizin.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les bois du Bizin PR n°19

Le Mayet-de-Montagne, at a crossroads, lies on a plateau bordered by the Besbre and Sichon valleys. To the south, the commune is dominated by the Bizin.

Deutsch : Les bois du Bizin PR n°19

Le Mayet-de-Montagne liegt an einem Scheideweg auf einem Plateau, das von den Tälern der Besbre und des Sichon begrenzt wird. Im Süden wird die Gemeinde vom Bizin beherrscht.

Italiano :

Le Mayet-de-Montagne, situata a un crocevia, si trova su un altopiano delimitato dalle valli della Besbre e del Sichon. A sud, la città è dominata dal Bizin.

Español : Les bois du Bizin PR n°19

Le Mayet-de-Montagne, en un cruce de caminos, está situado en una meseta bordeada por los valles del Besbre y del Sichon. Al sur, la ciudad está dominada por el Bizin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme