Chemin d’interprétation « Le tacot des monts de la Madeleine »

De nombreuses lignes se dessinent dans le paysage et parmi celles-ci la voie du tacot des monts de la Madeleine qui reliait Roanne (42) à Vichy (03).

Numerous lines can be seen in the landscape, including the Monts de la Madeleine tacot track, which linked Roanne (42) to Vichy (03).

Zahlreiche Linien zeichnen sich in der Landschaft ab, darunter auch die Strecke der Tacot des Monts de la Madeleine, die Roanne (42) mit Vichy (03) verband.

Nel paesaggio sono visibili numerose linee, tra cui la pista di tacot dei Monts de la Madeleine, che collegava Roanne (42) a Vichy (03).

En el paisaje se observan numerosas líneas, entre ellas la pista de tacot de Monts de la Madeleine, que unía Roanne (42) con Vichy (03).

