Le Plan d’eau de Saint-Clément PR n°34 Le Mayet-de-Montagne Allier

Le Plan d’eau de Saint-Clément PR n°34 La Cartonnée 03250 Le Mayet-de-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours facile, idéal pour les familles, est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le Plan d’eau de Saint-Clément PR n°34

This easy route, ideal for families, is partially accessible to people with reduced mobility.

Deutsch : Le Plan d’eau de Saint-Clément PR n°34

Diese leichte Strecke ist ideal für Familien und teilweise auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Italiano :

Questo percorso facile, ideale per le famiglie, è parzialmente accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Español : Le Plan d’eau de Saint-Clément PR n°34

Esta ruta fácil, ideal para familias, es parcialmente accesible para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme