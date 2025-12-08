Au fil de la Loue Chenecey-Buillon Doubs
Au fil de la Loue Chenecey-Buillon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Au fil de la Loue Église de Chenecey-Buillon 25440 Chenecey-Buillon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
L’homme et la rivière
une promenade facile en bord de rivière, ponctuée de panneaux de découverte.
Difficulté moyenne
English :
Man and river
an easy riverside walk, punctuated by discovery panels.
Deutsch :
Der Mensch und der Fluss
ein leichter Spaziergang am Flussufer, der von Entdeckungstafeln unterbrochen wird.
Italiano :
L’uomo e il fiume:
una facile passeggiata lungo il fiume, punteggiata da pannelli di scoperta.
Español :
El hombre y el río
un paseo fácil por la orilla del río, salpicado de paneles de descubrimiento.
