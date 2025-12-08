Au fil de la Loue Chenecey-Buillon Doubs

Au fil de la Loue A pieds Difficulté moyenne

Au fil de la Loue Église de Chenecey-Buillon 25440 Chenecey-Buillon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3970.0

L’homme et la rivière

une promenade facile en bord de rivière, ponctuée de panneaux de découverte.

Difficulté moyenne

English :

Man and river

an easy riverside walk, punctuated by discovery panels.

Deutsch :

Der Mensch und der Fluss

ein leichter Spaziergang am Flussufer, der von Entdeckungstafeln unterbrochen wird.

Italiano :

L’uomo e il fiume:

una facile passeggiata lungo il fiume, punteggiata da pannelli di scoperta.

Español :

El hombre y el río

un paseo fácil por la orilla del río, salpicado de paneles de descubrimiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data