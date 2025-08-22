Murs et Murmures Chenecey-Buillon Doubs

Murs et Murmures En VTT assistance électrique Facile

Murs et Murmures Route d’Epeugney 25440 Chenecey-Buillon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Les acteurs d’un passé révolu vous murmurent les paysages anciens de Chenecey et de Buillon. A travers une application numérique, vous êtes invités par les moines de l’abbaye cistercienne ou par le célèbre peintre James Tissot à comprendre ce paysage singulier pour entrer dans des lieux invitant à l’apaisement et à la contemplation. Les médias vous permettront de découvrir des lieux inaccessibles au public ou disparu tels qu’ils étaient à leur apogée.

+33 3 81 60 30 90

English :

Actors from a bygone era whisper to you about the ancient landscapes of Chenecey and Buillon. Through a digital application, you are invited by the monks of the Cistercian abbey or by the famous painter James Tissot to understand this singular landscape and to enter places inviting to peace and contemplation. The media will enable you to discover places that are inaccessible to the public or have disappeared as they were in their heyday.

Deutsch :

Die Akteure einer vergangenen Vergangenheit flüstern Ihnen die alten Landschaften von Chenecey und Buillon zu. Mithilfe einer digitalen Anwendung werden Sie von den Mönchen der Zisterzienserabtei oder dem berühmten Maler James Tissot eingeladen, diese einzigartige Landschaft zu verstehen, um Orte zu betreten, die zur Ruhe und Kontemplation einladen. Die Medien ermöglichen es Ihnen, Orte zu entdecken, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind oder nicht mehr existieren, so wie sie zu ihrer Blütezeit waren.

Italiano :

Personaggi di un’epoca passata vi sussurrano degli antichi paesaggi di Chenecey e Buillon. Attraverso un’applicazione digitale, sarete invitati dai monaci dell’abbazia cistercense o dal famoso pittore James Tissot a comprendere questo singolare paesaggio e a entrare in luoghi che invitano alla calma e alla contemplazione. I media vi permetteranno di scoprire luoghi inaccessibili al pubblico o scomparsi come ai tempi del loro splendore.

Español :

Actores de una época pasada le susurran los antiguos paisajes de Chenecey y Buillon. A través de una aplicación digital, los monjes de la abadía cisterciense o el célebre pintor James Tissot le invitarán a comprender este paisaje singular y a adentrarse en lugares que invitan al sosiego y la contemplación. Los medios de comunicación le permitirán descubrir lugares inaccesibles al público o que han desaparecido tal y como eran en su época de esplendor.

