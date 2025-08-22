La Vouivre à la Trace Chenecey-Buillon Doubs

La Vouivre à la Trace En VTT assistance électrique Facile

La Vouivre à la Trace Rue de l’Église 25440 Chenecey-Buillon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Dans le cadre paysager exceptionnel de la vallée de la Loue, partez en exploration en famille à la découverte d’un patrimoine naturel diversifié et préservé. Tout s’explique par un paysage karstique façonné au cours du temps, si ancien qu’il abrite une étrange créature mythologique. Saurez-vous observer les traces qu’elle a laissé sur son passage ? Le parcours s’accompagne pour les plus jeunes d’un carnet de l’explorateur rempli d’énigmes.

Facile

+33 3 81 60 30 90

English :

In the exceptional landscape of the Loue Valley, take your family on a journey of discovery through a diverse and unspoilt natural heritage. It’s all explained by a karst landscape shaped over time, so ancient that it’s home to a strange mythological creature. Can you spot the traces it has left in its wake? For younger visitors, the trail includes an explorer?s notebook full of riddles.

Deutsch :

In der außergewöhnlichen Landschaft des Loue-Tals können Sie mit Ihrer Familie auf Erkundungstour gehen und ein vielfältiges und geschütztes Naturerbe entdecken. Der Grund dafür ist eine Karstlandschaft, die im Laufe der Zeit geformt wurde und so alt ist, dass sie eine seltsame mythologische Kreatur beherbergt. Können Sie die Spuren erkennen, die es auf seinem Weg hinterlassen hat? Für jüngere Kinder gibt es ein Entdeckerheft mit vielen Rätseln.

Italiano :

Nell’eccezionale paesaggio della Vallée de la Loue, portate la vostra famiglia alla scoperta di un patrimonio naturale vario e ben conservato. Tutto merito di un paesaggio carsico modellato nel tempo, così antico da ospitare una strana creatura mitologica. Riuscite a individuare le tracce che ha lasciato sulla sua scia? Per i visitatori più giovani, il percorso comprende un taccuino da esploratore pieno di indovinelli.

Español :

En el excepcional paisaje del Valle de la Loue, explore en familia un patrimonio natural diverso y bien conservado. Todo se debe a un paisaje kárstico modelado a lo largo del tiempo, tan antiguo que alberga una extraña criatura mitológica. ¿Sabe identificar las huellas que ha dejado a su paso? Para los más pequeños, el recorrido incluye un cuaderno de explorador lleno de enigmas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data