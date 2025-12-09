La Vouivre à la trace Chenecey-Buillon Doubs
L’homme et les milieux naturels
Une randonnée familiale variée, ponctuée de panneaux de découverte et d’indices laissés par la Vouivre sur son passage.
English :
Man and nature:
A varied family hike, punctuated by discovery panels and clues left behind by the Vouivre.
Deutsch :
Der Mensch und die natürlichen Lebensräume
Eine abwechslungsreiche Familienwanderung mit Entdeckungstafeln und Hinweisen, die die Vouivre auf ihrem Weg hinterlassen hat.
Italiano :
L’uomo e l’ambiente naturale:
Un’escursione varia per le famiglie, punteggiata da pannelli di scoperta e indizi lasciati dalla Vouivre.
Español :
El hombre y el medio natural:
Una excursión familiar variada, salpicada de paneles de descubrimiento y pistas dejadas por los Vouivre.
