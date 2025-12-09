La Vouivre à la trace Chenecey-Buillon Doubs

La Vouivre à la trace A pieds Difficile

La Vouivre à la trace Église de Chenecey-Buillon 25440 Chenecey-Buillon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 5100.0

L’homme et les milieux naturels

Une randonnée familiale variée, ponctuée de panneaux de découverte et d’indices laissés par la Vouivre sur son passage.

English :

Man and nature:

A varied family hike, punctuated by discovery panels and clues left behind by the Vouivre.

Deutsch :

Der Mensch und die natürlichen Lebensräume

Eine abwechslungsreiche Familienwanderung mit Entdeckungstafeln und Hinweisen, die die Vouivre auf ihrem Weg hinterlassen hat.

Italiano :

L’uomo e l’ambiente naturale:

Un’escursione varia per le famiglie, punteggiata da pannelli di scoperta e indizi lasciati dalla Vouivre.

Español :

El hombre y el medio natural:

Una excursión familiar variada, salpicada de paneles de descubrimiento y pistas dejadas por los Vouivre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data