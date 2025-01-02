Au fil de l’Eure et des étangs n°2 Chartres Eure-et-Loir

Durée : Distance : 19000.0 Tarif :

L’itinéraire bucolique ponctué d’étangs, de prairies et de petits villages longe la vallée de l’Eure dans la campagne autour de Chartres. A découvrir absolument la danse macabre de l’église de Meslay-le-Grenet.

http://www.123randonnee.fr/ +33 2 37 84 01 00

English : Au fil de l’Eure et des étangs n°2

Running alongside the River Eure, between openfield and enclosures, this trail leads you through town and country, beginning at the mediaeval city of Chartres.

Deutsch : Chartres und das Eure-Tal Copie

Bei dieser Rundtour an der Eure zwischen offenem Gelände und eingefriedeten Gebieten entdecken Sie die Stadt und das Land von der mittelalterlichen Stadt Chartres aus ein.

Italiano :

L’itinerario bucolico punteggiato da stagni, prati e piccoli villaggi si snoda lungo la valle dell’Eure nella campagna intorno a Chartres. Da non perdere la danse macabre nella chiesa di Meslay-le-Grenet.

Español :

El bucólico itinerario salpicado de estanques, praderas y pueblecitos recorre el valle del Eure en la campiña de Chartres. Una visita obligada es la danza macabra de la iglesia de Meslay-le-Grenet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire