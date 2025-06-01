AURIOL À la découverte du village Auriol Bouches-du-Rhône

AURIOL À la découverte du village 13390 Auriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 75 Distance : 4920.0 Tarif :

Une balade au cœur du village, en suivant le cours de l’Huveaune, pour découvrir quelques bijoux de son histoire patrimoniale.

English :

Deutsch :

Ein Spaziergang durch das Herz des Dorfes, dem Lauf des Huveaune folgend, um einige Juwelen seiner patrimonialen Geschichte zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata nel cuore del villaggio, seguendo il corso dell’Huveaune, per scoprire alcuni dei gioielli del suo patrimonio.

Español :

Un paseo por el corazón del pueblo, siguiendo el curso del Huveaune, para descubrir algunas de las joyas de su patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Provence Tourisme / Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume