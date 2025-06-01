AURIOL À la découverte du village Auriol Bouches-du-Rhône
Durée : 75 Distance : 4920.0 Tarif :
Une balade au cœur du village, en suivant le cours de l’Huveaune, pour découvrir quelques bijoux de son histoire patrimoniale.
English :
Deutsch :
Ein Spaziergang durch das Herz des Dorfes, dem Lauf des Huveaune folgend, um einige Juwelen seiner patrimonialen Geschichte zu entdecken.
Italiano :
Una passeggiata nel cuore del villaggio, seguendo il corso dell’Huveaune, per scoprire alcuni dei gioielli del suo patrimonio.
Español :
Un paseo por el corazón del pueblo, siguiendo el curso del Huveaune, para descubrir algunas de las joyas de su patrimonio.
