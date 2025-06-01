Autour de Beauvais Beauvais Oise

S’élançant depuis le parvis de la cathédrale Saint-Pierre, ce circuit gravite autour de Beauvais pour en apprécier, au retour, la richesse patrimoniale. Vous traversez le Thérain, puis gagnez Troissereux (château du XVIe) et Therdonne, avec son église comme posée en plein champ. Avant de retrouver le quartier de l’évêché, grimpez les buttes du Marais, qui surplombent la ville !

English : Autour de Beauvais

Starting from the square in front of the Saint-Pierre Cathedral, this circuit revolves around Beauvais to appreciate its rich heritage on the way back. You cross the Thérain, then go to Troissereux (16th century castle) and Therdonne, with its church as if it were in the middle of the field. Before returning to the bishopric district, climb the Marais hills, which overlook the town!

Deutsch : Autour de Beauvais

Diese Tour beginnt auf dem Vorplatz der Kathedrale Saint-Pierre und führt um Beauvais herum, um auf dem Rückweg das reiche Kulturerbe der Stadt zu genießen. Sie überqueren den Fluss Thérain, erreichen Troissereux (Schloss aus dem 16. Jh.) und Therdonne mit seiner Kirche, die wie auf freiem Feld steht. Bevor Sie in das Bischofsviertel zurückkehren, erklimmen Sie die Hügel von Marais, die die Stadt überragen!

Italiano :

Partendo dalla piazza della cattedrale di Saint-Pierre, questo tour fa il giro di Beauvais per apprezzare il suo ricco patrimonio al ritorno. Attraversate il fiume Thérain, poi raggiungete Troissereux (castello del XVI secolo) e Therdonne, con la sua chiesa in mezzo a un campo. Prima di tornare al palazzo vescovile, salite sulle colline del Marais, che dominano la città!

Español : Autour de Beauvais

Partiendo de la plaza de la catedral de Saint-Pierre, este recorrido rodea Beauvais para apreciar su rico patrimonio a la vuelta. Cruzará el río Thérain y llegará a Troissereux (castillo del siglo XVI) y a Therdonne, con su iglesia en medio del campo. Antes de volver al palacio episcopal, suba a las colinas del Marais, que dominan la ciudad

