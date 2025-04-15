Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne Soumensac Lot-et-Garonne

Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne Soumensac Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne A pieds Facile

Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne 47120 Soumensac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8400.0 Tarif :

Limitrophe des deux départements, Dordogne et Lot-et-Garonne, cet espace est constitué de deux lacs, l’un réservé à la pêche en amont, l’autre consacré à l’alimentation en eau de la rivière Dropt en aval.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne

Bordering the two departments, Dordogne and Lot-et-Garonne, this area is made up of two lakes, one reserved for fishing upstream, the other dedicated to supplying water to the river Dropt downstream.

Deutsch : Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne

Dieses Gebiet grenzt an die beiden Departements Dordogne und Lot-et-Garonne und besteht aus zwei Seen, von denen der eine im Oberlauf dem Angeln vorbehalten ist und der andere im Unterlauf der Wasserversorgung des Flusses Dropt dient.

Italiano :

Confinante con i due dipartimenti della Dordogna e del Lot-et-Garonne, questa zona è costituita da due laghi, uno riservato alla pesca a monte, l’altro dedicato all’approvvigionamento idrico del fiume Dropt a valle.

Español : Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne

Limitando con los dos departamentos, Dordogne y Lot-et-Garonne, esta zona está formada por dos lagos, uno reservado para la pesca aguas arriba, y el otro dedicado a suministrar agua al río Dropt aguas abajo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine