Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne Soumensac Lot-et-Garonne
Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne Soumensac Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne A pieds Facile
Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne 47120 Soumensac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 8400.0 Tarif :
Limitrophe des deux départements, Dordogne et Lot-et-Garonne, cet espace est constitué de deux lacs, l’un réservé à la pêche en amont, l’autre consacré à l’alimentation en eau de la rivière Dropt en aval.
Facile
+33 5 53 66 14 14
English : Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne
Bordering the two departments, Dordogne and Lot-et-Garonne, this area is made up of two lakes, one reserved for fishing upstream, the other dedicated to supplying water to the river Dropt downstream.
Deutsch : Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne
Dieses Gebiet grenzt an die beiden Departements Dordogne und Lot-et-Garonne und besteht aus zwei Seen, von denen der eine im Oberlauf dem Angeln vorbehalten ist und der andere im Unterlauf der Wasserversorgung des Flusses Dropt dient.
Italiano :
Confinante con i due dipartimenti della Dordogna e del Lot-et-Garonne, questa zona è costituita da due laghi, uno riservato alla pesca a monte, l’altro dedicato all’approvvigionamento idrico del fiume Dropt a valle.
Español : Autour des Lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne
Limitando con los dos departamentos, Dordogne y Lot-et-Garonne, esta zona está formada por dos lagos, uno reservado para la pesca aguas arriba, y el otro dedicado a suministrar agua al río Dropt aguas abajo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine