Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes Soumensac Lot-et-Garonne

Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes A pieds Facile

Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes 47120 Soumensac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6300.0 Tarif :

Au départ, il y a des bois et des prairies avec des Blondes d’Aquitaine. Dans la montée

apparaissent les vignobles des côtes de Duras. Au passage à Eybrou, une cave particulière

propose une visite dégustation dans un chai. Retour sur les berges du lac de l’Escourroux.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes

At the start, there are woods and meadows with Blondes d’Aquitaine. On the way up

the vineyards of the Duras coast appear. On the way to Eybrou, a particular cellar

offers a tasting visit in a wine cellar. Return to the banks of the Escourroux lake.

Deutsch : Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes

Am Anfang gibt es Wälder und Wiesen mit Blondes d’Aquitaine. In der Steigung

tauchen die Weinberge der Côtes de Duras auf. Auf dem Weg nach Eybrou bietet eine private Weinkellerei

bietet eine Verkostungstour in einem Weinkeller an. Rückkehr an die Ufer des Sees von Escourroux.

Italiano :

All’inizio ci sono boschi e prati con bestiame Blonde d’Aquitaine. In salita

appaiono i vigneti della Côtes de Duras. Passando per Eybrou, una cantina privata

offre una visita e una degustazione in cantina. Ritorno alle rive del lago Escourroux.

Español : Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes

Al principio hay bosques y praderas con ganado Blonde d’Aquitaine. En la subida

aparecen los viñedos de las Côtes de Duras. Al pasar por Eybrou, una bodega privada

ofrece una visita y degustación en una bodega. Regreso a las orillas del lago de Escourroux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine