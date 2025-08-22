Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes Soumensac Lot-et-Garonne
Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes Soumensac Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes A pieds Facile
Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes 47120 Soumensac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 6300.0 Tarif :
Au départ, il y a des bois et des prairies avec des Blondes d’Aquitaine. Dans la montée
apparaissent les vignobles des côtes de Duras. Au passage à Eybrou, une cave particulière
propose une visite dégustation dans un chai. Retour sur les berges du lac de l’Escourroux.
Facile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes
At the start, there are woods and meadows with Blondes d’Aquitaine. On the way up
the vineyards of the Duras coast appear. On the way to Eybrou, a particular cellar
offers a tasting visit in a wine cellar. Return to the banks of the Escourroux lake.
Deutsch : Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes
Am Anfang gibt es Wälder und Wiesen mit Blondes d’Aquitaine. In der Steigung
tauchen die Weinberge der Côtes de Duras auf. Auf dem Weg nach Eybrou bietet eine private Weinkellerei
bietet eine Verkostungstour in einem Weinkeller an. Rückkehr an die Ufer des Sees von Escourroux.
Italiano :
All’inizio ci sono boschi e prati con bestiame Blonde d’Aquitaine. In salita
appaiono i vigneti della Côtes de Duras. Passando per Eybrou, una cantina privata
offre una visita e una degustazione in cantina. Ritorno alle rive del lago Escourroux.
Español : Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes
Al principio hay bosques y praderas con ganado Blonde d’Aquitaine. En la subida
aparecen los viñedos de las Côtes de Duras. Al pasar por Eybrou, una bodega privada
ofrece una visita y degustación en una bodega. Regreso a las orillas del lago de Escourroux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine