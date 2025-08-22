AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ENTRE MONOD ET L’ÉPINE, DE PARC EN PARC Le Mans Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ENTRE MONOD ET L’ÉPINE, DE PARC EN PARC

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ENTRE MONOD ET L’ÉPINE, DE PARC EN PARC 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 8200.0 Tarif :

Cette randonnée urbaine, de parc en parc, vous permet de découvrir ou re-découvrir la ville du Mans.

English :

This urban walk, from park to park, lets you discover or rediscover the city of Le Mans.

Deutsch :

Bei dieser Stadtwanderung von Park zu Park können Sie die Stadt Le Mans entdecken oder wiederentdecken.

Italiano :

Questa passeggiata urbana, di parco in parco, permette di scoprire o riscoprire la città di Le Mans.

Español :

Este paseo urbano, de parque en parque, le permitirá descubrir o redescubrir la ciudad de Le Mans.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire