AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ÎLE AUX PLANCHES GUÉ DE MAULNY, ENTRE SARTHE ET HUISNE Le Mans Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ÎLE AUX PLANCHES GUÉ DE MAULNY, ENTRE SARTHE ET HUISNE

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ÎLE AUX PLANCHES GUÉ DE MAULNY, ENTRE SARTHE ET HUISNE 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Cette randonnée, en bord de Sarthe, est ponctuée de panneaux pédagogiques sur la faune et la flore locale.

English :

This hike along the banks of the Sarthe is punctuated by educational panels on the local flora and fauna.

Deutsch :

Diese Wanderung am Ufer der Sarthe ist mit pädagogischen Schildern über die lokale Flora und Fauna gespickt.

Italiano :

Questa passeggiata lungo le rive della Sarthe è intervallata da pannelli didattici sulla flora e la fauna locali.

Español :

Este paseo por las orillas del Sarthe está salpicado de paneles didácticos sobre la flora y la fauna locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire