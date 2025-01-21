AUTOUR DU BOULEVARD NATURE PORT DU MANS MAISON DE L’EAU, ENTRE SARTHE ET HUISNE Le Mans Sarthe
72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire
Distance : 17500.0
Cette randonnée au bord de l’eau est riche en découvertes.
This waterside hike is rich in discoveries.
Bei dieser Wanderung am Wasser gibt es viel zu entdecken.
Questa passeggiata lungo le rive dell’acqua è ricca di scoperte.
Este paseo por la orilla del agua ofrece un sinfín de descubrimientos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire