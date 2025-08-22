Balade A la Croisée des chemins à Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre

Balade A la Croisée des chemins à Neuvy-sur-Loire A pieds Facile

Balade A la Croisée des chemins à Neuvy-sur-Loire 58450 Neuvy-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Partez pour quelques kilomètres, le long du port puis sur les coteaux ciselés par la Loire et la Vrille. Premiers liens entre Neuvy et le monde, le fleuve et son affluent en ont fait un lieu de passage, de commerce, d’échange et de transmission. La voie ferrée et la mythique N7 ont pris le relais. En suivant ce chemin vous pourrez remonter dans le temps mais aussi contempler le paysage actuel en prenant un peu de hauteur. Laissez vous guider par les oies, devenues symboles de Neuvy.

English :

Leave for a few kilometers, along the port and then on the hillsides chiseled by the Loire and the Vrille. As the first links between Neuvy and the world, the river and its tributary have made it a place of passage, trade, exchange and transmission. The railroad and the mythical N7 took over. By following this path you can go back in time but also contemplate the current landscape by taking a little height. Let yourself be guided by the geese, which have become symbols of Neuvy.

Deutsch :

Machen Sie sich auf zu einigen Kilometern, entlang des Hafens und dann über die von der Loire und der Vrille gemeißelten Hänge. Als erste Verbindung zwischen Neuvy und der Welt machten der Fluss und sein Nebenfluss die Stadt zu einem Ort der Passage, des Handels, des Austauschs und der Weitergabe. Die Eisenbahn und die mythische N7 haben diese Aufgabe übernommen. Wenn Sie diesem Weg folgen, können Sie in die Vergangenheit reisen, aber auch die heutige Landschaft betrachten, indem Sie ein wenig Höhe gewinnen. Lassen Sie sich von den Gänsen leiten, die zum Symbol von Neuvy geworden sind.

Italiano :

Percorrete qualche chilometro, costeggiando il porto e poi le colline cesellate dalla Loira e dalla Vrille. Il fiume e il suo affluente sono stati i primi collegamenti tra Neuvy e il mondo, facendone un luogo di passaggio, commercio, scambio e trasmissione. La ferrovia e la mitica N7 hanno preso il sopravvento. Seguendo questo sentiero si può tornare indietro nel tempo ma anche contemplare il paesaggio attuale prendendo un po’ di quota. Lasciatevi guidare dalle oche, che sono diventate il simbolo di Neuvy.

Español :

Recorra unos kilómetros, a lo largo del puerto y después por las laderas cinceladas por el Loira y la Vrille. El río y su afluente fueron los primeros enlaces entre Neuvy y el mundo, convirtiéndola en lugar de paso, comercio, intercambio y transmisión. El ferrocarril y la mítica N7 tomaron el relevo. Siguiendo este sendero podrá retroceder en el tiempo pero también contemplar el paisaje actual tomando un poco de altura. Déjese guiar por las ocas, que se han convertido en símbolos de Neuvy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data