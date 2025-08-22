Balade à pied n°16 Loup y es-tu ? Luzeret Indre

Balade à pied n°16 Loup y es-tu ? A pieds

Balade à pied n°16 Loup y es-tu ? 36800 Luzeret Indre Centre-Val de Loire

Durée : 160 Distance : 11000.0 Tarif :

La forêt de Luzeret et de la Lande constituent un véritable dédale ombragé de chemins. Du taillis à la futaie, d’un étang à une culture, le promeneur est sur les traces des bûcherons, qui côtoyaient les loups jadis très présents dans ce secteur. Visite possible du château de la Commanderie.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n°16 Wolf are you there?

The forest of Luzeret and La Lande contains a labyrinth of shady paths. From coppice to mature forest, from a lake to arable land, walkers will follow in the steps of the lumberjacks who lived alongside the wolves that were once present in the area. Possibility to visit the château of the Commandery

Deutsch :

Die Wälder von Luzeret und La Lande bilden ein wahres Labyrinth schattiger Wege. Vom Niederwald bis zum Hochwald, von einem Teich bis zu einer Kulturlandschaft ist der Wanderer auf den Spuren der Holzfäller, die neben den Wölfen lebten, die in dieser Gegend einst sehr häufig anzutreffen waren. Das S

Italiano :

La foresta di Luzeret e La Lande è un vero e proprio labirinto di sentieri ombrosi. Dal ceduo al bosco, da uno stagno a un raccolto, l’escursionista segue le orme dei boscaioli, che vivevano accanto ai lupi, un tempo molto presenti in questa zona. È inoltre possibile visitare il castello di Commande

Español :

El bosque de Luzeret y La Lande es un verdadero laberinto de caminos sombreados. Del monte bajo al bosque, de un estanque a un cultivo, el caminante sigue las huellas de los leñadores, que convivían con los lobos, antaño muy presentes en esta zona. También puede visitar el castillo de Commanderie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire