La Brenne à cheval En passant par la forêt de Luzeret (circuit à la journée) – Luzeret Indre

La Brenne à cheval En passant par la forêt de Luzeret (circuit à la journée) – 36800 Luzeret Indre Centre-Val de Loire

Ce circuit non praticable en attelage à la journée au départ de l’aire de stationnement le long de la D46 à Luzeret ou de l’espace Bost à la Minière à Sacierges-St-Martin alterne entre les paysages de forêt et de sous-bois dans le sud du Parc.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : One day arount The Luzeret forest

This circuit, which cannot be done by horse-drawn carriage for the day from the parking area along the D46 in Luzeret or from the Espace Bost à la Minière in Sacierges-St-Martin, alternates between forest and undergrowth landscapes in the south of the Park.

Deutsch :

Diese nicht befahrbare Tagesstrecke für Gespanne beginnt am Parkplatz entlang der D46 in Luzeret oder am Espace Bost à la Minière in Sacierges-St-Martin und wechselt zwischen Wald- und Unterholzlandschaften im Süden des Parks.

Italiano :

Questo circuito, non adatto alle carrozze a cavalli, parte dal parcheggio lungo la D46 a Luzeret o dall’Espace Bost à la Minière a Sacierges-St-Martin e alterna paesaggi di foresta e sottobosco nel sud del Parco.

Español :

Este circuito, no apto para coches de caballos, parte de la zona de aparcamiento de la D46 en Luzeret o del Espace Bost à la Minière en Sacierges-St-Martin y alterna paisajes de bosque y sotobosque en el sur del Parque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire