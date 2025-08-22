Balade à pied n°4 Luxuriances marécageuses Saint-Michel-en-Brenne Indre

Balade à pied n°4 Luxuriances marécageuses A pieds

Balade à pied n°4 Luxuriances marécageuses 36500 Saint-Michel-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 3500.0 Tarif :

Le tour de l’étang Vieux nous offre un paysage d’étang bordé d’un sous-bois de chênes et de belles prairies. Ces milieux bien particuliers sont propices à une biodiversité exceptionnelle. La roselière abrite notamment le Butor étoilé et de nombreux papillons accompagnent le randonneur.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 4 Swampy luxuries

The tour of the Vieux lake offers a lakeside setting bordered by oaks and their undergrowth and beautiful meadows. These very special environments are conducive to exceptional biodiversity. The reedbed is home to the Eurasian bittern and numerous butterflies accompany the walk.

Deutsch :

Die Tour de l’étang Vieux bietet uns eine Teichlandschaft, die von einem Unterholz aus Eichen und schönen Wiesen gesäumt wird. Diese ganz besonderen Lebensräume begünstigen eine außergewöhnliche Biodiversität. Der Schilfgürtel beherbergt unter anderem die Rohrdommel und zahlreiche Schmetterlinge beg

Italiano :

Il tour dell’Etang Vieux ci offre un paesaggio di laghetti delimitati da un sottobosco di querce e bellissimi prati. Questi ambienti molto particolari favoriscono una biodiversità eccezionale. Il canneto ospita il tarabuso stellato e numerose farfalle accompagnano l’escursionista.

Español :

El recorrido del Etang Vieux nos ofrece un paisaje de estanques bordeados de sotobosque de robles y hermosos prados. Estos entornos tan especiales favorecen una biodiversidad excepcional. El cañaveral alberga al avetoro estrellado y numerosas mariposas acompañan al caminante.

