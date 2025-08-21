Balade à pied n°58 Balade en bord de Creuse Saint-Gaultier Indre

Balade à pied n°58 Balade en bord de Creuse A pieds

Balade à pied n°58 Balade en bord de Creuse 36800 Saint-Gaultier Indre Centre-Val de Loire

Durée : 160 Distance : 11000.0 Tarif :

Saint-Gaultier s’étire entre la Creuse et le Coteau. L’itinéraire emprunte la Voie Verte, longe la rivière et l’enjambe en empruntant un viaduc. Les hauteurs offrent des points de vue remarquables sur la vallée et le sentier en bord de Creuse inspire à la quiétude au plus près de l’eau.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 58 Stroll along the Creuse

Saint-Gaultier lies between the Creuse and the Coteau. The route follows the Green Lane, travels along the river and then crosses it over a viaduct. The higher sections offer remarkable views of the valley and the path along the banks of the Creuse offers a sense of tranquillity.

Deutsch :

Saint-Gaultier erstreckt sich zwischen dem Fluss Creuse und dem Coteau. Der Weg verläuft auf dem Voie Verte, entlang des Flusses und überquert ihn auf einem Viadukt. Die Anhöhen bieten bemerkenswerte Ausblicke auf das Tal und der Weg am Ufer der Creuse inspiriert zur Ruhe in unmittelbarer Nähe des W

Italiano :

Saint-Gaultier si estende tra la Creuse e il Coteau. L’itinerario segue la Voie Verte, costeggiando il fiume e attraversandolo con un viadotto. Le alture offrono viste notevoli sulla valle e il sentiero lungo la Creuse ispira tranquillità vicino all’acqua.

Español :

Saint-Gaultier se extiende entre el Creuse y el Coteau. El itinerario sigue la Voie Verte, bordeando el río y cruzándolo mediante un viaducto. Las alturas ofrecen notables vistas sobre el valle y el camino que bordea la Creuse inspira tranquilidad cerca del agua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire