Circuit historique Saint-Gaultier Indre

Circuit historique Saint-Gaultier Indre vendredi 1 mai 2026.

Circuit historique A pieds

Circuit historique Rue Grande 36800 Saint-Gaultier Indre Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 2400.0 Tarif :

Un circuit urbain pour découvrir l’histoire de la Ville.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289490-circuit-historique   +33 2 54 47 43 69

English :

An urban tour to discover the history of the City.

Deutsch :

Ein Stadtrundgang, um die Geschichte der Stadt zu entdecken.

Italiano :

Un circuito urbano per scoprire la storia della città.

Español :

Un circuito urbano para descubrir la historia de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire