Itinéraire vélo n°11 Au fil de la Creuse Saint-Gaultier Indre

Itinéraire vélo n°11 Au fil de la Creuse En VTC

Itinéraire vélo n°11 Au fil de la Creuse 36800 Saint-Gaultier Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 30000.0 Tarif :

Le parcours suit la vallée de la Creuse d’abord en montant sur le coteau en pente douce avant de longer la rivière par un chemin ombragé qui emprunte la Voie Verte. Le passage sur le viaduc de St-Gaultier permet une magnifique vue sur la ville et les bâtiments de l’ancien prieuré.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itinéraire vélo n°11 Along the Creuse river

The trail weaves its way through the Creuse valley, climbing the hillside before running alongside the river on the Greenway. As you make your way over St-Gaultier viaduct, you’ll be treated to a stunning view over the village and the old priory. Mills and châteaux dot the way.

Deutsch : Entlang der Creuse Rundtour Nr. 11

Die Strecke führt am Tal der Creuse entlang, steigt zunächst an den sanften Hängen an und folgt dem Fluss dann über den grünen Weg. Bei der Überquerung des Viadukts St-Gaultier ein toller Blick auf die Stadt und Gebäude des früheren Priorats. Unterwegs Mühlen und Schlösser.

Italiano :

L’itinerario segue la valle della Creuse, salendo dapprima sulle colline in leggera pendenza prima di costeggiare il fiume su un sentiero ombreggiato che segue la Voie Verte. Il passaggio sul viadotto di St-Gaultier offre una magnifica vista sulla città e sugli edifici dell’antico priorato.

Español :

La ruta sigue el valle de Creuse, primero subiendo la ladera de suave pendiente antes de bordear el río por un camino sombreado que sigue la Voie Verte. El paso por el viaducto de St-Gaultier ofrece una magnífica vista de la ciudad y de los edificios del antiguo priorato.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire