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5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier

5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier

5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier samedi 2 mai 2026.

Ville : 36800 Saint-Gaultier

Département : Indre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Gaultier

5ème Fest’Ilon

Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 16:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

5ème édition du Festival de mode et du savoir-faire local.
Défilé de mode inclusif organisé par l’Association Ndjete feuilles de Chênes . Musique, danses berrichonnes, jeunes stylistes, défilé de styliste reconnus, exposition d’art, loterie…   .

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire   ndjetefeuillesdechene@gmail.com

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English :

4th edition of the Festival of fashion and local know-how.

L’événement 5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse

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