Saint-Gaultier

5ème Fest’Ilon

Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 16:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

5ème édition du Festival de mode et du savoir-faire local.

Défilé de mode inclusif organisé par l’Association Ndjete feuilles de Chênes . Musique, danses berrichonnes, jeunes stylistes, défilé de styliste reconnus, exposition d’art, loterie… .

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire ndjetefeuillesdechene@gmail.com

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English :

4th edition of the Festival of fashion and local know-how.

L’événement 5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse