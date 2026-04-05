5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier
5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier samedi 2 mai 2026.
Saint-Gaultier
5ème Fest’Ilon
Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 16:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
5ème édition du Festival de mode et du savoir-faire local.
Défilé de mode inclusif organisé par l’Association Ndjete feuilles de Chênes . Musique, danses berrichonnes, jeunes stylistes, défilé de styliste reconnus, exposition d’art, loterie… .
Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire ndjetefeuillesdechene@gmail.com
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English :
4th edition of the Festival of fashion and local know-how.
L’événement 5ème Fest’Ilon Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse
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