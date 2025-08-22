Balade à Roulettes n°38 La forêt de Bastard à Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°38 La forêt de Bastard à Pau A pieds Facile

Cette belle forêt domaniale de près de 300 hectares est un îlot boisé dans la Lande du Pont Long. Elle offre une grande variété de circuits pour satisfaire tous les publics. Elle est parcourue par de grandes allées toutes droites qui portent le nom des cours d’eau traversés.

English : Balade à Roulettes n°38 La forêt de Bastard à Pau

This beautiful 300-hectare state forest is a wooded island in the Lande du Pont Long. It offers a wide variety of trails to suit all tastes. It is criss-crossed by long, straight avenues named after the watercourses they cross.

Deutsch : Balade à Roulettes n°38 La forêt de Bastard à Pau

Dieser schöne, fast 300 Hektar große Staatswald ist eine bewaldete Insel in der Heide von Pont Long. Er bietet eine große Vielfalt an Rundwegen, um alle Zielgruppen anzusprechen. Er wird von großen, schnurgeraden Alleen durchzogen, die nach den Wasserläufen benannt sind, durch die er fließt.

Questa bellissima foresta statale di quasi 300 ettari è un’isola boscosa nel Lande du Pont Long. Offre un’ampia varietà di percorsi per tutti i gusti. È attraversata da lunghi sentieri rettilinei che prendono il nome dai corsi d’acqua che attraversano.

Español : Balade à Roulettes n°38 La forêt de Bastard à Pau

Este hermoso bosque estatal de casi 300 hectáreas es una isla boscosa en la Lande du Pont Long. Ofrece una gran variedad de rutas para todos los gustos. Está surcado por senderos largos y rectos que llevan el nombre de los cursos de agua que atraviesan.

