EU Contest – jeu concours sur l’UE !, Pistes Solidaires-EUROPE DIRECT, Pau

EU Contest – jeu concours sur l’UE ! 1 – 9 mai Pistes Solidaires-EUROPE DIRECT Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Et si découvrir l’Union européenne devenait un jeu … avec des voyages à la clé ?

Du 1er au 9 mai 2026 (jusqu’à 12h), participez au EU Contest, un jeu concours destiné aux jeunes Européens de 18 à 25 ans dans toute l’UE. Testez vos connaissances sur l’Union européenne et tentez de remporter un voyage à travers l’Europe

En répondant correctement aux questions, vous serez sélectionné(e) pour un tirage au sort avec, à la clé :

1️⃣er prix : un séjour pour 2 à Chypre

2️⃣ème prix : un week-end à Bruxelles

3️⃣ème prix : un voyage dans la capitale européenne de votre choix !

Inscrivez-vous avant le 1er mai pour garantir votre participation à l’édition 2026 du EU Contest et recevoir les informations utiles urlr.me/yYTusS

Saisissez votre chance de découvrir l’Europe autrement !

Le EU Contest est organisé par Pistes Solidaires – EUROPE DIRECT

Pistes Solidaires-EUROPE DIRECT 164 avenue Philippon 64000 PAU Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRenPVVGDBjeAhs3ZSdxkLx-RjVs-oHREqxCRmzt9dC4qtpQ/viewform »}] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRenPVVGDBjeAhs3ZSdxkLx-RjVs-oHREqxCRmzt9dC4qtpQ/viewform

Un concours pour découvrir l’Union européenne et tenter de gagner la chance de voyager à travers l’Euroope ! Concours Jeu

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